Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Proje okuluna norm dışı Yargı kararıyla atama


05 Aralık 2025 09:33
Proje okuluna norm dışı Yargı kararıyla atama
Çalıştığım proje okulunda 3 norm var ve 1 arkadaşımız bu yıl 4 yıl değerlendirmesine girecek. Bir kaç gün önce farklı bir okuldan daha önce bizde çalışmayan 63 yaşında bol puanlı bir öğretmen yargı kararı denerek atandı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu durumda norm fazlası kim olur ve ne zaman olur? Malum Nisan 2026 ta değerlendirme süreci olacak ve bu gelen arkadaş norma dahil edilmiş olacak.

Çok Yazılan Konular

Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Sınıflar çevrim içi izlenebilsin önerisi.Artık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. Emekliliğime engel var mı?Reddi Muhakkik talebi nasıl olur? Dilekeçsi kime verilir? Bu konuda haklarımız nelerdir?Öğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?Alan DeğişikliğiÇünkü Sen Bir BipolarsınEnflasyon yuzde 30 a dusmedi. gecen sene uzerine yuzde 30 daha arttiİstifa eden mudur yardımcısı bizi norma düşürdü

Sözlük

asgari ücret 1 ulufe 1 zorunlu diplomasi 1 Yılbaşı çam ağacı 1 sürdürülebilirlik 2 Bugün olanlar 1 patates kızartması 1 Üst düzeye var,alt düzeye yok:30 bin TL seyyanen zam 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Papua Yeni Gine 1

Son Haberler

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandıEski elektrik sayaçları 2028'e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilecekAfyonkarahisar'da öğrenci servisi ile kamyonet çarpıştı: 14 yaralıÜst bürokrasiye ve kariyer personele verilen 30 bin TL zam iptal edilebilecek mi?İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım