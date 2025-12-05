Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Üniversitelerde görev yapan fizikçileri (THS) arıyorum.


Üniversitelerde görev yapan fizikçileri (THS) arıyorum.

Pamukkale Üniversitesinde Teknik Hizmetler Sınıfında Fizikçi kadrosunda görev yapıyorum. Ancak benim gibi bu kadroda görev yapan arkadaşlara ulaşmaya çalışıyorum. Sayımız az olduğu için sendikalar bile bizden bihaber, o yüzden hep arka planda kalıyoruz. Belki bu sayede bir yol kat edebiliriz.

