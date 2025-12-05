Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gih dilekçesini verip bekleyenler


05 Aralık 2025 10:03
Gih dilekçesini verip bekleyenler
selamlar bu yeni yönetmelik değişikliği gih e geçiş için dilekçesini verip görev yaptığı ilin görev süresini bekleyenleri nasıl etkileyecek bilgisi olan ya da aynı durumda olan var mı? teşekkürler

sngl kçk
Aday Memur
05 Aralık 2025 10:10
''Gih e geçmek için görev yaptığı ilin görev süresinin dolmasını'' olacaktı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiYeni atama yönetmeliğiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKasim Ayi Enflasyonu KomedisiMaaşlarİcralık polislerÖzel Harekat Polisi, Arkadaşını YANLIŞLIKLA Silahı İle Öldürdü!2026 Ocak Zam Beklentisiatama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmişKamuda yöneticilerin maaşı 30 bin lira artıyor.

Sözlük

ulufe 1 asgari ücret 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Üst düzeye var,alt düzeye yok:30 bin TL seyyanen zam 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1 abiyogenez 1 tarantino kafası 1 sosyal medyada müzik paylaşımı 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacakOsman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'Hac ek kayıt başvurularında bugün son günSosyal medyada sahte banka reklamı veren 20 şüpheli gözaltına alındıVergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım