CHP, 'taşradakiler de yararlansın' dedi, uzlaşma çıkmadı...


05 Aralık 2025 10:12
kıyak zam için CHP diğer memurlarda yararlansın dedi. AKP VE MHP iptal etti.


marmara kazım
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 10:21

ne güzel. bu sayede kimse zam alamadı, zam alamamasına rağmen başkası da alamadı diye kına yakacaklara da gün doğdu.

chp'ye de geri adım atan diğerlerine de tebrikler.


egop0
Şef
05 Aralık 2025 10:25

Kamuda Çalışan Taşra Uzmanları ve diğer memurlar da dahil edilmeli.


Hunzah
Memur
05 Aralık 2025 11:05

diğer memurlar evet ama taşra uzmanı maaşı zaten çok yüksek, onların dahil olmaması lazım.

egop0
Şef
05 Aralık 2025 11:07

Bence sizlerin maaşını alsınlar diğer memurlara dağıtsınlar daha iyi olur.

can-mekanik
Şef
05 Aralık 2025 11:39
tüm memurlar için, düzgün yeniden maaş skalası ayarlaması yapılmalı. inanılmaz bir durum oldu bu artık. öncelikle ; uzmanlar-mühendisler-akademisyenlerin durumu çözülmeli. son dönemde hakim savcı, avukat ve doktorlara ciddi iyileştirmeler yapıldı. bu meslek grupları hariç tutularak tekrar bir düzenleme ve ayar çekilmesi gerekiyor.
