Henüz karar vermedik ama ARA TATİL KALDIRILABİLİR!


05 Aralık 2025 10:33
Henüz karar vermedik ama ARA TATİL KALDIRILABİLİR!

Okullarda senede iki kez uygulanan ara tatilden ailelerin şikayetçi olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." sözleriyle ara tatilin kaldırılabileceğinin sinyalini verdi.

