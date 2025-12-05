Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
GİH sınıfı memur için hangisi daha iyi?


05 Aralık 2025 10:39

GİH sınıfı memur için hangisi daha iyi?

VHKİ-MEB
Şef
05 Aralık 2025 10:40

Gerçekten merak ediyorum, cevabınız görev yerimi etkileyebilir.


235U
Genel Müdür
05 Aralık 2025 11:29

Bu sorunun cevabı için çok fazla fonksiyon var.

İlçede hangi birimde olacaksın?

Okulda ise hangi okulda olacaksın kademesi ne mevcudu ne?

Evin hangisine yakın?

Bu parametrelerden herhangi biri değişsin sonuç ona göre değişir


235U
Genel Müdür
05 Aralık 2025 11:32

Müdürünü çok iyi tanıdığın mevcudu az bir ortaokulda emekli gibi çalışabilirsin

İlçede sınav biriminde aylık ek 10bin alabilirsin

İlçede denklik bölümünde öyle boş kalırsın, sen bile kendi varlığını unutabilirsin

Atama biriminde eş dosta yardım edip dua alabilirsin

Okulda olursan bazı öğretmenlerin kendini bilmez horlamalarına maruz kalabilirsin

İlçede atama muhasebe veya özlükte çalışıp kendini bilmez bir memura dönüşüp gelen giden öğretmeni horlayabilirsin


235U
Genel Müdür
05 Aralık 2025 11:34

Hiçbir parametre belli değilse

Memuriyetye genel kural devreye girer:

Emekliye yakınsan küçük yer küçük kurum ki bu senin için okul oluyor

Gençsen aktifsen büyük yer büyük kurum ki buda senin için ilçe oluyor

Tercih edersin

Gerisi yazgı

Toplam 4 mesaj

