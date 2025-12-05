Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Taşra Uzman Maaşı


05 Aralık 2025 10:43
Taşra Uzman Maaşı

Merhaba,

Söz konusu arkadaşların maaşları haddinden fazla yüksek. asgari ücret 22 bin iken 50 bin maaş alan taşra memuru pardon uzmanı olamaz. Bunların maaşlarının 5 yıl dondurulması lazım.


klimalı*=*vantilatör
Memur
05 Aralık 2025 10:49

Abartmayı ne kadar seviyorsunuz 5 yıl dondurulursa maaşlar acından mi ölsünler maaş 25 olsun sürekli olsun


Hunzah
Memur
05 Aralık 2025 10:50

doğru, bunların maaşı asgari ücret+ bir miktar paraya sabitlenmeli, çok ağlarlarsa + holosko da kendilerine verilebilir.

Abartmayı ne kadar seviyorsunuz 5 yıl dondurulursa maaşlar acından mi ölsünler maaş 25 olsun sürekli olsun


gs5yıldız
Aday Memur
05 Aralık 2025 10:52
büyük ve güçlü bir Türkiye için hunzah reise ben de evet diyorum

marmara kazım
Şube Müdürü
05 Aralık 2025 10:52

gelir uzmanı sayısı hem çok hem de sınavsız girenleri de çok. bu arkadaşlar haddinden fazla kazanıp düz memurların hakkına da giriyorlar. kpss90 alıp il müdürlüklerinde düz memur atananlar daha vasıflı sonuçta bunlardan.

bu arkadaşların maaşlarının bir şekilde dondurulması gerekiyor.


Hunzah
Memur
05 Aralık 2025 10:55

kesinlikle. düz memur arkadaşlarımı desteğe bekliyorum. bunlardan alıp onlara verilmeli. taşrada memur unvanı hariç kimse bir şeyi hak etmiyor. haydi taşra şu taşra uzmanı garabetini bitirelim.

kırmızıreddit
Şef
05 Aralık 2025 10:57

Dondurmak da çözüm olmayabilir. Kamu maliyesi kötü durumda, para yok. Açık eksiltme yöntemine gidilip unvanlar ihaleye çıkarılmalı, en az maaşı kabul eden işe başlayıp devam etmeli. Dışarıda on binlerce işsiz genç varken ballı kadrolara yerleşip memleketinde onca sene sabit maaş alma önerisini kamuya yük olarak görüyorum.


Hunzah
Memur
05 Aralık 2025 10:59

kesinlikle, bir sürü işsiz üniversiteli var. bunların işini eşşek olsa 1 ayda öğrenir zaten. yine de ben insaflıyım, uzun süre maaşları donmalı ta ki eski vergi memuru günlerindekş maaşlarına dönene kadar.

Karizmaunl
Genel Müdür
05 Aralık 2025 11:01

Taşra uzmanlarının maaşı çok mu yüksek tartışılır ama tek gerçek müdürü ile aynı maaşı alan uzman olmamalı. İdareci ile uzman arasında belirgin bir fark olmalı.


hukukuçu.07
Aday Memur
05 Aralık 2025 11:38
Kesinlikle fazla. Ayrıca sürekli toplu sözleşme ile verilenlerin geri alınması gerekiyor.Bunlar nasıl sendika kuruyor. Meslek veya işleri esasına göre sendika kurtulamaz.
