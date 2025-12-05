Gündem \ Spor
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı!


05 Aralık 2025 11:22
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş gözaltına alındı!

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış. Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalgadır.


urfa bana küsmüş
Şef
05 Aralık 2025 11:27

yani TFF bu ismi açıklamadı

erenler metehanlar açıkladılar, ceza yedik

clean clean dediler..

da bunu savcılık gözaltına almasa haberimiz olmayacakmış

yapıya bak yani..

neyi gizliyorsunuz amacınız nedir sizlerin

Başsavcılıktan açıklama geldi, 46 kişiden 35 isim gözaltında.

