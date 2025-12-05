Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

merhaba


05 Aralık 2025 11:34
merhaba
ek dersi yatan iller var mı acaba düzenlemeye göre bugün yatabilir dendi bize bilgisi olan yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Sınıflar çevrim içi izlenebilsin önerisi.Artık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. Emekliliğime engel var mı?Reddi Muhakkik talebi nasıl olur? Dilekeçsi kime verilir? Bu konuda haklarımız nelerdir?Öğretmenlerde derste 155 i arayıp şikayetçi mi olsun?Alan DeğişikliğiBilsem'e nasıl öğrenci seçiliyorÇünkü Sen Bir BipolarsınEnflasyon yuzde 30 a dusmedi. gecen sene uzerine yuzde 30 daha artti

Sözlük

ahtapotların üç tane kalbi olması 1 yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 2 abiyogenez 1 tarantino kafası 1 asgari ücret 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 sosyal medyada müzik paylaşımı 1 ulufe 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'na katılacakOsman Kaya: 'Çözüm Ortada Adil Bir Zam!'Hac ek kayıt başvurularında bugün son günSosyal medyada sahte banka reklamı veren 20 şüpheli gözaltına alındıVergi Müfettişleri Derneği: Kontenjanlar Dolmuyor, İstifalar Artıyor

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım