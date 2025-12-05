fen işleri müdürlüğü tedviren görevlendirme

Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet

05 Aralık 2025 11:42
9/3 dereceli V.H.K.İ olarak görev yapmaktayım.

vekaleten görevlendirilebilecek nitelikte dört yıllık teknik okul mezunu 1 adet

asil Müdür kadrosunda kadrolu mühendis ve 3 adet adet asil müdür kadrosunda personel

bulunmakta iken, belirtilen niteliklere haiz olmayan bir personelin bu

Müdürlüklerde tedviren vekaleten görevlendirilmesi mümkün müdür.


ilyasoglu61
Aday Memur
05 Aralık 2025 13:36

Malesef evet

