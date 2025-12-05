Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
30 Bin seyyanen


05 Aralık 2025 12:58
30 Bin seyyanen
Bu zammı geri çekmeyin, hepimize verin. 30 Bin seyyanen in tüm memurlara verilmesi elzemdir.

Anti.Mkrncı.64
05 Aralık 2025 13:12
çok beklersin daha kardeşim bunlar adama yağmurlu günde su vermez

alperen2300
Aday Memur
05 Aralık 2025 13:32
Şamil Tayyar paylaşmış. Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı. Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul'da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor. Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.
