30 Bin seyyanen

Şamil Tayyar paylaşmış. Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı. Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul'da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor. Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var.

