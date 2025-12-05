Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislikten sağlığa geçiş


05 Aralık 2025 14:17
Polislikten sağlığa geçiş

3 yıllık Polis memuruyum askerliğimi yapmadım kpss ile atanmak istiyorum bölümüm diyaliz teknikerliği gereken puanı aldım diyelim istifa ettim polislikten fakat sağlık kadrosuna girerken askerlik durum belgesi isteniyor kaçak durumunda gözükebilirim sıkıntı olur mu konu ile ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
05 Aralık 2025 14:21

657 sayılı DMK madde 48/6 : Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Bu şartlardan birini taşımıyorsanız, memuriyete engel olur.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiYeni atama yönetmeliğiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKasim Ayi Enflasyonu Komedisiİcralık polislerCeza Zamanaşımı Süresi Nedir?MaaşlarÖzel Harekat Polisi, Arkadaşını YANLIŞLIKLA Silahı İle Öldürdü!2026 Ocak Zam Beklentisiatama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmiş

Sözlük

sosyal medyada müzik paylaşımı 1 tarantino kafası 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 abiyogenez 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 Fıstıklı pizza 2 ulufe 1 asgari ücret 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladıEmine Erdoğan: Açlığı ve susuzluğu savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildilerAfyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı700 yıllık yazma eserler İstanbul'da bir araya geldi

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım