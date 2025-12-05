Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Geçmişe dönük iade-i memuriyet maaşlarının yasal faizi ve fazla çalışma ücreti hakkında


05 Aralık 2025 15:05
Geçmişe dönük iade-i memuriyet maaşlarının yasal faizi ve fazla çalışma ücreti hakkında

İdareye dilekçe yazdım reddetti. İdari mahkesine dava açacağım. Süreç nasıl işliyor bilgi verir misiniz

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiYeni atama yönetmeliğiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKasim Ayi Enflasyonu Komedisiİcralık polislerCeza Zamanaşımı Süresi Nedir?MaaşlarÖzel Harekat Polisi, Arkadaşını YANLIŞLIKLA Silahı İle Öldürdü!2026 Ocak Zam Beklentisiatama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmiş

Sözlük

Deprem 1 Üst düzeye var,alt düzeye yok:30 bin TL seyyanen zam 1 abiyogenez 1 tarantino kafası 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 Bugün olanlar 3 ulufe 1 sosyal medyada müzik paylaşımı 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 We Are Clean 3

Son Haberler

Büro Merkez-Sen: Kariyer uzmanlarının ücret düzenlemesi geri çekilemez!Türkiye Maarif Vakfının düzenlediği 5. İstanbul Eğitim Zirvesi başladıEmine Erdoğan: Açlığı ve susuzluğu savaş taktiği yapacak kadar ileri gidebildilerAfyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 20 yaralı700 yıllık yazma eserler İstanbul'da bir araya geldi

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım