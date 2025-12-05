KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : gül-feşan

Makine ve Kimya Endüstrisi Hk.


05 Aralık 2025 17:55
Makine ve Kimya Endüstrisi Hk.

21.12.25 tarihinde mavi yaka iş başvurusu için sınav tarihi açıklandı bu sınava daha önce katılan varmıdır ne tarz sorular çıkıyor

