Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4B kadroya geçmesi


05 Aralık 2025 21:03
4B kadroya geçmesi
20 aralık 2022 kurumda 4B sözleşmeli işe başladım. 20 aralık 2025 tarihinde kadroya geçebilir miyim. başvuran özlükle görüşen var mı bu konuyu

canyrd
Aday Memur
05 Aralık 2025 23:17

Merhaba öncelikle hayırlısı olsun şimdiden. Ben sözleşmeliye giriş tarihim olan 6 Aralık itibari ile kadroya geçmiş bulunacağım. Kadroya geçiş için kurumum benden dilekçe, heyet raporu, adli sicil kaydı, askerlik terhis belgesi, öğrenim belgesi, eski çalışılan iş yerlerinden intibak için çalışma belgesi ve sgk hizmet dökümü istedi. Bugün itibari ile tüm evrakları eksiksiz teslim ettim işlemler başladı, önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanır diye umuyorum. Senin 20 Aralık 2025 tarihi itibari ile 30 gün içinde kadro için dilekçe vermen gerekiyor. Evrak konusu kurumdan kuruma değişiyor. Bazı kurumlar heyet raporu istemiyor mesela.

