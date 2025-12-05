Zararı olur tabi, kısıtlanmış olacaksın, kısıtlanan kişi medeni haklarını kullanamaz, medeni haklarını kullanamayan birisi başkasının hakkını nasıl koruyacak Polislik yapacak, ayrıca vasi atasam demişsin o iş öyle kolay değil, şu an aklın başında gördüğüm kadarıyla sana vasi atamaz mahkeme imkansız yani.. Tanıdığım bir Öğretmen arkadaş vardı ciddi manada akıl sağlığı ile ilgili problemleri vardı bundan dolayı geri hizmete alınıp MEB'ye memurluk yapıyordu malulen emekli yaparlar beni maaşım hepten azalır diye kısıtlanmak istemiyordu kırk takla atıyordu yakını kendisine vasi olmasın diye..

