Yeşil pasaport hakkı


05 Aralık 2025 21:33
Yeşil pasaport hakkı

2019 ekimde tıbbi laboratuvar olarak göreve başladım 3+1 sözleşmeli personel olarak başladım yani . Açıköğretim sağlık yönetimi lisans bitirdim . Şu an 7/3 üm . Yeşil pasaport için 3. Dereceye düşmem gerektiğini biliyorum . Kaç yıl sonra yeşil pasaport alma hakkına sahip oluyorum ya da mesela 4. Derecede kadro boşsa veriyorlar diyenler oluyor nasıl bilgi alabilirim en güncel şekliyle


05 Aralık 2025 22:51

Daha çok var o zamana kadar hevesin kaçar Pisi kardeş boşu boşuna kafa yorma...

