Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Eş durumu tayin


05 Aralık 2025 23:27
Eş durumu tayin

Kendim memurum, eşim özel sektörde çalışıyor. Eşimin yanına eş durumundan tayin oldum. İleride bir gün eşimin üzerinden tekrar eş durumundan tayin olabilir miyim ? yoksa bir defaya mı mahsustu ?

