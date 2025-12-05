polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyız

son zamanlarda magduriyetlerimiz üzerinden bize yapilan algilar ve provakasyon üzerinden kullaniliyoruz polisin siyasetin içinde yeri yok gelen emrin gereğini yapar kendini mağdur edeni unutmaz secimde oyuyla konusur meydanlarda provake edici konuşmaz bunlarin hepsi darbe vb kalkismalar için halk üzerinde zemin oluşturma çabalarıdır polis kendi i kullandirtmaz devlet akli farkli çalışır polis emir komutaya uymalıdır

