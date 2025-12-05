Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyız


05 Aralık 2025 23:51
son zamanlarda magduriyetlerimiz üzerinden bize yapilan algilar ve provakasyon üzerinden kullaniliyoruz polisin siyasetin içinde yeri yok gelen emrin gereğini yapar kendini mağdur edeni unutmaz secimde oyuyla konusur meydanlarda provake edici konuşmaz bunlarin hepsi darbe vb kalkismalar için halk üzerinde zemin oluşturma çabalarıdır polis kendi i kullandirtmaz devlet akli farkli çalışır polis emir komutaya uymalıdır

AkıncıBeyi54
Aday Memur
06 Aralık 2025 00:05
haksizsam haksızsın şu sebepten ötürü diye yazabilirsiniz ancak eksilersiniz çünkü haklıyım eksi verenlerde alıcı polisi kullanmaya çalışan satılıklar yada düşünmeyi birakmis meslektaşlar polis sakin olur sakin kalir kendi isini yapar

Küçük polis
Daire Başkanı
06 Aralık 2025 00:32

Polis kendi işini mi yapıyor kardeşim??? Ben hiç sakin kalıp, kendi işimi yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü diğer kamu kurumlarının yapacağı işleri yapmaktan kendi işimizi aslı görevimizi yapamıyoruz maalesef...


ediz1083
Aday Memur
06 Aralık 2025 00:40
boş yapma la apobeyi31
AkıncıBeyi54, 2 saat önce
AkıncıBeyi54
Aday Memur
06 Aralık 2025 00:52
sensin lan apobeyi yavşak nerede ne kadar apocu varda kanını sikeyim polislik mevzular değil polis kendini kullandirtmasin diyoruz kot kafalı

AkıncıBeyi54
Aday Memur
06 Aralık 2025 00:54
adam gibi fikrini savunmak yerine tahrik edip mallık yaparsan her lafı hakedersin salak
ediz1083, 57 dk. önce
boş yapma la apobeyi31

ediz1083
Aday Memur
06 Aralık 2025 01:10
sana tam oturdu o nick şaaak diye oturdu
AkıncıBeyi54, 43 dk. önce
