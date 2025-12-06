Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
06 Aralık 2025 01:06
sağlık raporu
2025 suem alımında yedeklerdeydim ve sağlık raporu çıkardım ama sıra bana gelmedi 2026 suem alımına da başvurdum eğer kazanırsam dokuz ay önce aldığım bu rapor geçerli olur mu

