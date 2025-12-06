Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Disiplin soruşturmasında rapor alma


06 Aralık 2025 07:16
Sayın abilerim kardeşlerim, Adlı boyutu olmayan idari bir soruşturma geçiriyorum , ilk ifademi mufettise vereli 4 ay oldu , yazılı savunmaya henüz cagrilmadim , aldığım duyum ihraç talepli dosya hazırlandığı , 2 yıllık zaman aşımına 70 gün kaldı bu süreçte amaliyat+doktor raporu alma durumum var , bu şekilde zaman asimindanda yararlanmak istiyorum , sizce mantiklimi , tecrübe sahibi arkadaşların yorumunu bekliyorum , teşekkürler


06 Aralık 2025 08:25

Cemil kardeşim sana tebliğ edilir idari büron tarafından ben gelmeyecek durumdayım ameliyat oldum dersin onlar gelir yanına sana tebellüğ yaptırırlar. Yani sen telefonlara bakmazsan diyelim tutanak tutup dosyasına gönderirler. Yani şu demem ki o şekilde malesef zamanaşımına dosyayı uğratamazsın. Ha kendileri kapatır sana onun tebliğini yaparlar sözlü olarak işin bitince imza atarsın derler o ayrı


06 Aralık 2025 08:47

Eğer kurul amaliyat ve raporu mücbir sebep saymazsa bu savunma hakkını ihlal olmazmi, sonuçta bir gerekçe ile belirlenen tarihte katılmayacağını belirtim , tarafıma yeni bir tarih belirlenmesi diye talepte bulunmayı düşünüyorum , yanlış mı dusuncedeyim

