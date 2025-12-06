Eskişehirdeki polis hk.

O polis arkadaşın yaptığı şey dünyanın neresinde olursa olsun disiplin suçudur. Adam basbaya eylem yapmış. Ya psikolojik sorunlar yaşayan bir arkadaşımızdır ya da mesleği bırakmayı kafasına koymuştur. Aklı başında bir memurun yapacağı şey değil. Ayrıca bir siyasi partinin kongrelerinde büyüyen adamı polis yaparsanız ilerde siyasi işlere bulaşması kaçınılmazdır. Nihayetinde yaptığı şey yanlıştır. Şimdi bu polise sahip çıkan açıklamalar yapan siyasetçilere aldanıp gaza gelmemek lazım. onların iktidar olduğu bir dönemde benzer bir eleştiri yaparsanız onlarda anında biletinizi keserler.. polis adam işini yapmalı. maden gidişat senin istediğin gibi değil, istifa edeceksin ve konuşmanın, fikrini söylemenin serbest olduğu mecralarda fikrini dile getireceksin. Polis üniforması ile olmaz.