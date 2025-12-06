Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Eskişehirdeki polis hk.


06 Aralık 2025 08:51
Eskişehirdeki polis hk.

bir polis fikrini söylemiş ve ışık hızıyla ihraç noktasına mı getirmişler öyle bişi duydum doğru mu bu?


Ahmet2018
Memur
06 Aralık 2025 09:28

11 ayda 75 polis intihar etmiş birisi de çıkıp acaba bunların derdi nedir çözüm için ne yapabiliriz dememiş, ama genç bi arkadaş kısmen siyasi bir çıkış yapınca hemen apar topar açığa alınıp açıklama yapılmış demekki istenince polisin sesi duyulabiliyormuş.Umarım Genç polisin başına daha kötü işler gelmez. Söylediklerine gelince vatandaş kararını kendisi verecektir.


antepli-pol
Genel Müdür
06 Aralık 2025 09:35

Taşı gediğine koymuşsun,

Ahmet2018, 2 gün önce

11 ayda 75 polis intihar etmiş birisi de çıkıp acaba bunların derdi nedir çözüm için ne yapabiliriz dememiş, ama genç bi arkadaş kısmen siyasi bir çıkış yapınca hemen apar topar açığa alınıp açıklama yapılmış demekki istenince polisin sesi duyulabiliyormuş.Umarım Genç polisin başına daha kötü işler gelmez. Söylediklerine gelince vatandaş kararını kendisi verecektir.


sancak bayrak
Daire Başkanı
06 Aralık 2025 21:30
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Adam meslekten ayrılmayı kafasına koymuş giderken de şov yapmış, kameraya aldırıp amacına ulaşmış,2028 vekiladaylık teklifi de alır.


Bizekiydilar
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 02:38

En son sende istifa vs diye yazıyorsun ek iş mek iş sorusturuyordun. Simdiye koseyi dönmüşsündür seninde kafana koydugun seylet yerine geldiyse cık sende o genc polis gibi cesursan haykırsana imralıya?

Cocug6 imzalı ve cozum süreci etkilenmemesi için harcadılar smdi birde malum partinin "sosyal medya" calısanlqrı yok kamera,şakşakçıları karısısnda vs tam bir feto aldatmacaları diye cocugu fetocu ilan etmeye calısıyor, cocugu 2013te feto mülakatta elemiş dişi seyrek diye. Smdi bunca zaman vatana hizmet et ,gücüne giden birşeyi duyurmaya gelince hayin fetocu ilan et .imralıdaki için acıg aldık diyecek degiller ya, fetocuydu zaten diyip algı yaretscaklar alıstık artık .

sancak bayrak, 2 gün önce

Adam meslekten ayrılmayı kafasına koymuş giderken de şov yapmış, kameraya aldırıp amacına ulaşmış,2028 vekiladaylık teklifi de alır.


sancak bayrak
Daire Başkanı
07 Aralık 2025 10:32

Ben güneydoğuda kaç asker arkadaşımı şehit verdim.biliyormusun .15 ay Hakkari Çukurca'da şemdinli de dağlarda pusularda geçti.o dağlarda sırtında 20-30 kilo yükle yürüyenler bilir onun ağırlığını,bir gece o sıfırın altında -30 derecede kaldınmı,iki arkadaşım soğuktan kangren oldu bacakları nı kaybettiler.askerliğini yapmayanlar hele o bölgelerde, o tarihlerde sizlere hikaye gelir.devletin ilgili kuruları herkez le her türlü görüşme yaparlar,bunlar açıklanmaz.bizim ülkemiz üzerinde çok oyunlar oynanıyor.bunu biliyoruz bu yeterli.bu genç arkadaşı fena gaza getirmişler.inşallah bundan sonra da arkasında durur bu şakşakçılar.

Bizekiydilar, Dün

En son sende istifa vs diye yazıyorsun ek iş mek iş sorusturuyordun. Simdiye koseyi dönmüşsündür seninde kafana koydugun seylet yerine geldiyse cık sende o genc polis gibi cesursan haykırsana imralıya?

Cocug6 imzalı ve cozum süreci etkilenmemesi için harcadılar smdi birde malum partinin "sosyal medya" calısanlqrı yok kamera,şakşakçıları karısısnda vs tam bir feto aldatmacaları diye cocugu fetocu ilan etmeye calısıyor, cocugu 2013te feto mülakatta elemiş dişi seyrek diye. Smdi bunca zaman vatana hizmet et ,gücüne giden birşeyi duyurmaya gelince hayin fetocu ilan et .imralıdaki için acıg aldık diyecek degiller ya, fetocuydu zaten diyip algı yaretscaklar alıstık artık .


sancak bayrak
Daire Başkanı
07 Aralık 2025 12:07

Yaşayan bilir gerisine hikaye gelir.eksi verenler,Allah sizlere bizim yaşadıklarımızı yaşatmasın..


Klav.ye
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 14:55

O polis arkadaşın yaptığı şey dünyanın neresinde olursa olsun disiplin suçudur. Adam basbaya eylem yapmış. Ya psikolojik sorunlar yaşayan bir arkadaşımızdır ya da mesleği bırakmayı kafasına koymuştur. Aklı başında bir memurun yapacağı şey değil. Ayrıca bir siyasi partinin kongrelerinde büyüyen adamı polis yaparsanız ilerde siyasi işlere bulaşması kaçınılmazdır. Nihayetinde yaptığı şey yanlıştır. Şimdi bu polise sahip çıkan açıklamalar yapan siyasetçilere aldanıp gaza gelmemek lazım. onların iktidar olduğu bir dönemde benzer bir eleştiri yaparsanız onlarda anında biletinizi keserler.. polis adam işini yapmalı. maden gidişat senin istediğin gibi değil, istifa edeceksin ve konuşmanın, fikrini söylemenin serbest olduğu mecralarda fikrini dile getireceksin. Polis üniforması ile olmaz.


kral122
Genel Müdür
07 Aralık 2025 16:21

Arkadaş söyledikleri doğru yanlış bir şey yok ancak yöntemi yanlış. Şimdi onu savunan partiler 2-4 gün sonra unutacaklar. Seçim zamanı gelince karşı çıktıkları parti ile oy için işnirliği yapacaklar olan yine polise olacak inşallah geri döner


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
07 Aralık 2025 18:01

kendi itiraf ediyor torpili .

resmi kiyafetle yapilacak is mi bu ?


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
07 Aralık 2025 18:13

parti kurultayindan geldigi belli laflari bile sloganist


timci
Şube Müdürü
08 Aralık 2025 09:40

Ekipte tek başına değildir,bunun yüzünden ekip arkadaşları da ekip amiri de zor durumda kalacak.neden engel olmadınız demezler mi.


Çehzat B
Memur
08 Aralık 2025 10:58

Söylediği şeyler doğru, yaptığı yanlıştır. Memur her görüşten vatandaşa hizmet verir. Karşımıza vatandaş geldiğinde sen necisin diyemeyeceğimiz gibi üniformayla da siyaset yapılmamalı. Her doğru her yerde söylenmez. Bizim de içimiz rahat değil, ama elimizden birşey gelmiyor. Geçmişte fetöye methiye düzen gazeteciler kendisi hakkında fetöcü diye işlemeye başlamışlar bile şimdiden. Umarım başına büyük işler almaz.

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

Polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyızKamuda Maaş Reformuİcralık polislerihraç Hatay şarktan çıktı peki oparosyon ücreti de bitti mi bunu nerden öğrenebiliriz Kolluk gözetim komisyonu soruşturma hk.Eskişehirdeki polis hk.İlk şark göreviEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerVasi borç

Sözlük

lüzumsuz adam 1 yediveren 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 iltica 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 kokina 1 hayatın başlangıcı 1 hint keneviri 2 maş faslysi 1 Deprem 1

Son Haberler

Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama'Futbolda bahis' soruşturmasında 10 şüpheliye adli kontrol kararıAdliye odaları hükümlülerin emeği ile donatılıyorLiselilerin geliştirdiği otonom robot 'Vektör' sanayide iş yükünü hafifletecekİzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden çıplak ayaklı eylem

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım