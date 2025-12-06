Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

eskişehirdeki polis


06 Aralık 2025 08:51
eskişehirdeki polis

bir polis fikrini söylemiş ve ışık hızıyla ihraç noktasına mı getirmişler öyle bişi duydum doğru mu bu?


Ahmet2018
Memur
06 Aralık 2025 09:28

11 ayda 75 polis intihar etmiş birisi de çıkıp acaba bunların derdi nedir çözüm için ne yapabiliriz dememiş, ama genç bi arkadaş kısmen siyasi bir çıkış yapınca hemen apar topar açığa alınıp açıklama yapılmış demekki istenince polisin sesi duyulabiliyormuş.Umarım Genç polisin başına daha kötü işler gelmez. Söylediklerine gelince vatandaş kararını kendisi verecektir.


antepli-pol
Genel Müdür
06 Aralık 2025 09:35

Taşı gediğine koymuşsun,

Ahmet2018, 21 dk. önce

11 ayda 75 polis intihar etmiş birisi de çıkıp acaba bunların derdi nedir çözüm için ne yapabiliriz dememiş, ama genç bi arkadaş kısmen siyasi bir çıkış yapınca hemen apar topar açığa alınıp açıklama yapılmış demekki istenince polisin sesi duyulabiliyormuş.Umarım Genç polisin başına daha kötü işler gelmez. Söylediklerine gelince vatandaş kararını kendisi verecektir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliğiMaaş esitlenmesipolisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyız Ceza Zamanaşımı Süresi Nedir?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMalatya 1.Bölgeİcralık polislerÖzel Harekat Polisi, Arkadaşını YANLIŞLIKLA Silahı İle Öldürdü!atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişmişMaaşlar

Sözlük

Bugün olanlar 3 Deprem 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Özür dilemek 1 Fıstıklı pizza 2 sosyal medyada müzik paylaşımı 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 We Are Clean 3 asgari ücret 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2

Son Haberler

Ankara'da tefecilere operasyon: 20 tutuklama'Her yıl 500 kişi ölüyor, 40 milyar TL'yi aşan bir vergi kaybı söz konusu'İstanbul Tuzla'da fabrika yangınıGürbulak'ta 1,1 milyar liralık uyuşturucu ele geçirildiBakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım