657'den KİT'e geçmek


06 Aralık 2025 09:12
657'den KİT'e geçmek

Merhaba, 657 sayılı kanuna tabi memur kadrosunda çalışırken kpss ile kit atandiğimız zaman direk geçebiliyor muyuz? Istifa etmek mi gerekiyor? Bekleme süresi var mı?


06 Aralık 2025 11:14

Kpss ile gidecekseniz istifa edip geçebilirsiniz. Bekleme süresi de yok 657'den kite geçişte veya kitten 657'ye geçişte

