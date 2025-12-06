KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
657'den kite geçmek


06 Aralık 2025 09:12
657'den kite geçmek

Merhaba, 657 sayılı kanuna tabi memur kadrosunda çalışırken kpss ile kit atandiğimız zaman direk geçebiliyor muyuz? Istifa etmek mi gerekiyor? Bekleme süresi var mı?

