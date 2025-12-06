Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İl dışından alınan heyet raporu


06 Aralık 2025 09:54
Merhaba,

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenim. 26 Aralık?ta çalıştığım ilden farklı bir ilde bademcik ameliyatı olacağım. tarih dokturun ameliyat programına göre planlandı. Ameliyat sonrası hastaneden sağlık kurulu (heyet) raporu verilecek.

Sorum şu:

Çalıştığım il dışında, başka bir ilde düzenlenen heyet raporu okulum tarafından hastalık iznine çevrilir mı? İl dışı raporu idare reddedebilir mi?

Konuyla ilgili mevzuat veya uygulama hakkında bilgi verebilir misiniz?


BanuAlkan
Aday Memur
06 Aralık 2025 10:01
çevirir kabul etmemezlik edemez sonuçta operasyon geçiriyorsunuz Dr seçme hakkınız var kaldı ki bir çok yerde hastaneler dolu yer bulabilmek imkansız

m.r_f
Daire Başkanı
06 Aralık 2025 10:47

Öncelikle geçmiş olsun. Raporun hangi ilden veya hangi hastaneden alındığı önemli değil, her durumda geçerli olacaktır. Ameliyat randevunuzun olduğunu önceden okulunuza bildirirseniz iyi olabilir, hem yerinize öğretmen ayarlanır hem de olası sürtüşmelerin önüne geçmiş olursunuz.


BanuAlkan
Aday Memur
06 Aralık 2025 10:50
bahçesaray
Şef
06 Aralık 2025 11:24
rapor geçersiz olur

Sena türkan ünal
06 Aralık 2025 11:31

Niçin

Sena türkan ünal
06 Aralık 2025 11:32

Evet, dediğiniz gibi önceden de bilgi vericem. Buna rağmen sıkıntı yaşarım diye endişe ediyorum

bahçesaray
Şef
06 Aralık 2025 11:45
mesai dışında, il dışında in sadece acilden rapor ala bilirsin, mesai saati başladığında çalıştığınız yerden. görüş yazısı var, arama motorundan aratın
Sena türkan ünal, 54 dk. önce

Niçin

