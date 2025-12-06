Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ek ders


06 Aralık 2025 10:12
ek ders
ek dersler yatırıldı mi acaba

BanuAlkan
Aday Memur
06 Aralık 2025 10:35
hayır

m.r_f
Daire Başkanı
06 Aralık 2025 10:44

Kars'ın Digor ilçesinde yattı(!)


bahçesaray
Şef
06 Aralık 2025 11:26
Digor da yatmasının hocama hiç yararı yok ;)))
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. Emekliliğime engel var mı?Artık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.GİH sınıfı memur için hangisi daha iyi?Çünkü Sen Bir BipolarsınEğitim zorunlu olsun okulun zorunlu olmasına gerek yok.İl dışından alınan heyet raporuEnflasyon yuzde 30 a dusmedi. gecen sene uzerine yuzde 30 daha arttiAlan DeğişikliğiGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)

Sözlük

25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Özür dilemek 1 Bugün olanlar 3 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 We Are Clean 3 Fıstıklı pizza 2 Deprem 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1

Son Haberler

Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savrulduTicaret Bakanlığı açıkladı, sınırda geçişler durdu: TIR'lara grev engeliUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler serbestTürkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katettiYurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı takip edilecek

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım