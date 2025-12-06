Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Memurlar.Net adını değiştir


06 Aralık 2025 11:29
Memurlar.Net adını değiştir
Memurların sorunlarına kulak tıkayan, bu sorunları gündem yapmayan memurlar net, müfettiş ve uzmanlara verilmesi planlanan ancak 'şimdilik' durdurulan 30 bin seyyanen zammı gündemine almış. Hem de methiyeler düzerek... Bence siz isminizi değiştirin. Adınızı Müfettiş-Uzmanlar.Net yapın

kırmızıreddit
Şef
06 Aralık 2025 11:51

Müfettiş memur değil mi? Tabii ki gündemine alacak. 7/24 senin dandik toplu sözleşme zammın ile mi uğraşacak? Senede bir defa olan bir gündem bu.


Lalo Salamanca
Şef
06 Aralık 2025 12:03

Bu sitenin memurları ciddiye aldığını mı düşünüyorsun, tek dertleri kendi çıkarları, zamanında fazla memur zammı bütçeye yük diye yazı kaleme alan editörleri var bunların :))

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiÜst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiGih Uzmanları Maaş İyilestirmesiKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!30 Bin TL seyyanen zam İptal edildi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurlar netin 30.000 zam tutumuTaşra Uzman Maaşı2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun

Sözlük

Özür dilemek 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 Deprem 1 Bugün olanlar 3 Fıstıklı pizza 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 We Are Clean 3

Son Haberler

Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savrulduTicaret Bakanlığı açıkladı, sınırda geçişler durdu: TIR'lara grev engeliUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü spikerler serbestTürkiye, yenilenebilir enerji alanında hızlı yol katettiYurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı takip edilecek

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım