Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.

İzmir Üçyol metroya yakın Atilla Mah. Kiralık 2+1 Eşyalı Ev


06 Aralık 2025 12:21
İzmir Üçyol metroya yakın Atilla Mah. Kiralık 2+1 Eşyalı Ev

İzmir Üçyol metroya yürüme mesafesinde bulunan 2+1, 80 M2 dairem kiralıktır. Eşyalı olarak kiraya verilecektir. Modern ve rahat bir daire. Kişisel eşyalarınızı alıp gelmeniz yeterli. Kombi doğalgaz, kaloriferli ısınma sistemi,klima mevcut. Binada kamera güvenlik sistemi var. 4 katlı apartmanın 2. Katında. Alışveriş merkezi, cafe, dükkan ve mağazalara yakın. Herşey elinizin altında. TV ve uydu sistemi var. İnternet var. Evi görmek istemler whatsappdan yazarsa resimlerini gönderebilirim. Fiyat:40000 TL. Tel: 0535 599 37 68

Çok Yazılan Konular

Sözlük

25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 We Are Clean 3 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Fıstıklı pizza 2 Bugün olanlar 3 Özür dilemek 1 Deprem 1

Son Haberler

CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısıYük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldıKariyer Meslek Mensuplarından Meclis'e Çağrı: 'Düzenleme Amacından Saptırıldı'MEB YEĞİTEK merkezinde görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse giriyorlar mı?

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım