Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliği


06 Aralık 2025 13:13
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliği

Karayolları Genel Müdürlüğü?nde inşaat teknikeri olarak çalışıyorum. Genel Müdürlük kararıyla şubelerdeki inşaat teknikerliği pozisyonu kapatıldı ve bizden dilekçe vererek ?ulaştırma teknikeri? kadrosuna geçmemiz istendi. Ben bu talebi kabul etmedim. Daha sonra Genel Müdürlük, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 76. maddesini gerekçe göstererek pozisyonumuzu naklen değiştirdi.

Bu konuda diğer kurumlarda benzer uygulamalar var mı? Konuyla ilgili yasal haklarımı aramayı düşünüyorum. Herkesin görüş ve önerilerini merak ediyorum. Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıHazine ve Maliye Bakanlığı Promosyonulaştırma bakanlığı proTicaret bakanlığı rotasyonKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?

Sözlük

25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 We Are Clean 3 Fıstıklı pizza 2 Özür dilemek 1 Deprem 1 Bugün olanlar 3 ahtapotların üç tane kalbi olması 1

Son Haberler

CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısıYük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldıKariyer Meslek Mensuplarından Meclis'e Çağrı: 'Düzenleme Amacından Saptırıldı'MEB YEĞİTEK merkezinde görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse giriyorlar mı?

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım