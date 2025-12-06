Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliği


06 Aralık 2025 13:15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliği

Karayolları Genel Müdürlüğü?nde inşaat teknikeri olarak çalışıyorum. Genel Müdürlük kararıyla şubelerdeki inşaat teknikerliği pozisyonu kapatıldı ve bizden dilekçe vererek ?ulaştırma teknikeri? kadrosuna geçmemiz istendi. Ben bu talebi kabul etmedim. Daha sonra Genel Müdürlük, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 76. maddesini gerekçe göstererek pozisyonumuzu naklen değiştirdi.

Bu konuda diğer kurumlarda benzer uygulamalar var mı? Konuyla ilgili yasal haklarımı aramayı düşünüyorum. Herkesin görüş ve önerilerini merak ediyorum. Teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiÜst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiGih Uzmanları Maaş İyilestirmesiKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!30 Bin TL seyyanen zam İptal edildi.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurlar netin 30.000 zam tutumuTaşra Uzman Maaşı2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzBütün düzenin bozulması taşeronlara işçi kadrosu verilmesiyle başladı

Sözlük

Özür dilemek 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 Fıstıklı pizza 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Bugün olanlar 3 Deprem 1 We Are Clean 3

Son Haberler

CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısıYük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldıKariyer Meslek Mensuplarından Meclis'e Çağrı: 'Düzenleme Amacından Saptırıldı'MEB YEĞİTEK merkezinde görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse giriyorlar mı?

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım