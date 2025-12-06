657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliği

Karayolları Genel Müdürlüğü?nde inşaat teknikeri olarak çalışıyorum. Genel Müdürlük kararıyla şubelerdeki inşaat teknikerliği pozisyonu kapatıldı ve bizden dilekçe vererek ?ulaştırma teknikeri? kadrosuna geçmemiz istendi. Ben bu talebi kabul etmedim. Daha sonra Genel Müdürlük, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 76. maddesini gerekçe göstererek pozisyonumuzu naklen değiştirdi.

Bu konuda diğer kurumlarda benzer uygulamalar var mı? Konuyla ilgili yasal haklarımı aramayı düşünüyorum. Herkesin görüş ve önerilerini merak ediyorum. Teşekkür ederim.