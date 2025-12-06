KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Meslek İçi PAEM alımı Hk.


06 Aralık 2025 13:42
Meslek İçi PAEM alımı Hk.

Meslek içinden PAEM'e alım yapıldığı takdirde bildiğim kadarıyla ilk senesi ingilizce temelli eğitim ile geçiyor. Bu seneyi herhangi bir muafiyet sınavı ile geçebiliyor muyuz bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Özür dilemek 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 3 Fıstıklı pizza 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Bugün olanlar 3 Deprem 1 We Are Clean 3

Son Haberler

CHP'de yeni MYK belli oldu: İşte liste...İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısıYük elleçlemesinde kasımda tüm zamanların rekoru kırıldıKariyer Meslek Mensuplarından Meclis'e Çağrı: 'Düzenleme Amacından Saptırıldı'MEB YEĞİTEK merkezinde görevlendirilen öğretmenler aylık karşılığı derse giriyorlar mı?

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım