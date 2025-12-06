Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Merkez Uzmanlara da Taşra Geçişi Kolaylaştırılsın



Yasaklı
06 Aralık 2025 15:01
Merkez Uzmanlara da Taşra Geçişi Kolaylaştırılsın

Merhaba, bildiğiniz gibi seyyanen ücret artışı önerisi iptal edildi.

Madem bu karar iptal edildi, merkez uzmanlarına taşraya geçiş, taşradakilere de merkeze geçiş hakkı tanınsın. İsteyen ailesinin yanında maaşının yarısını kiraya vermeden çalışıp yaşasın?


Karizmaunl
Genel Müdür
06 Aralık 2025 15:42

Merkez taşra uzmanlığı ayrımı kalkarsa olur neden olmasın


onsekiz18.
Yasaklı
06 Aralık 2025 15:45

Umarım kalkar hocam taşradaki arkadaşlar merkeze gelsin biz de memleketimize gidelim

Karizmaunl, 1 saat önce

Merkez taşra uzmanlığı ayrımı kalkarsa olur neden olmasın

