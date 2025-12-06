Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
+10 puan MAAŞ Robotunda Gözükmüyor?


06 Aralık 2025 15:25
+10 puan MAAŞ Robotunda Gözükmüyor?

Son toplu sözleşmede +1000 TL seyyanen zammın yanında tüm GİH lere +8 puan verilmişti, hakem heyeti +10 puana yükseltti. Ancak maaş robotunda Ocak maaşında +10 puanı girmemiş gözüküyor. Geri mi çekildi acaba anlayamadım ben? o da +1000 TL ye tekabül ediyor.


susman57
Aday Memur
06 Aralık 2025 15:49
geri çekilmedi diye biliyorum

dca23
Şube Müdürü
06 Aralık 2025 16:08

bende öyle biliyorum çünkü hakem heyeti kararı nihaidir ve kesindir. Ancak memurlar net maaş robotunda ocak, şubat maaşlarına yansıtmamış +10 puanı.. o yüzden merak ettim

susman57, 1 saat önce
geri çekilmedi diye biliyorum

Musaers
Aday Memur
06 Aralık 2025 16:39

Gih sınıfı tamamı mı faydalanacak? Yoksa daha önce faydalanamayanlarmı?

