Norm fazlası kadrolu öğretmen il dışı tercihinde bulunabilir mi?


06 Aralık 2025 15:45
Norm fazlası kadrolu öğretmen il dışı tercihinde bulunabilir mi?

Arkadaşlar batıda bir ilde görev yapıyorum ilk görev yerimdeyim 4 yıl hizmet süresini doldurmadım kadrolu öğretmenim. Son güncellemeyle norm fazlası oldum. Norm fazlası atamalarında il içinde yerleşemezsem sözleşmeli öğretmenlerde olduğu gibi 5 il tercihinde bulunabilir miyim bu hakkı verirler mi?

