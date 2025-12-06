8 yıla bir kademe ilerlemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Kurul raporum çalışamaz olarak çıktı. Emekliliğime engel var mı?İl dışından alınan heyet raporuArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.GİH sınıfı memur için hangisi daha iyi?Çünkü Sen Bir BipolarsınEğitim zorunlu olsun okulun zorunlu olmasına gerek yok.Enflasyon yuzde 30 a dusmedi. gecen sene uzerine yuzde 30 daha arttiAlan DeğişikliğiBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım