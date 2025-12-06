Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
8 yıla bir kademe ilerlemesi


06 Aralık 2025 16:31
arkadaşlar ben ikinci kez 8 yıla bir kademe almak istiyorum. Emekliliğe esas hizmet sürem 16 yıl ancak meb'de kadrolu öğretmenliğe esas hizmet sürem 15 yıl. Aradaki fark yedek subay olarak askerlik yapmamdan dolayı. Şimdi 2.kez 8 yıla bir kademe ilerlemesi için hangi süreye bakılır?

sanatogretmeni
Şef
06 Aralık 2025 16:52

ikinci defa 8 yıla 1 kademe uygulaması oluyor mu ki? sadece 1 defaya mahsus olmuyor mu?

