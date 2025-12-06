Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Kolluk gözetim komisyonu soruşturma hk.


06 Aralık 2025 16:33
Kolluk gözetim komisyonu soruşturma hk.

Arkadaşlar butarz bir soruşturma geçiren oldumu


veba1982
Genel Müdür
06 Aralık 2025 18:35
adın her hangi bir olayda geçti ise polietilen ortamında direkt ismin kolluk gözetim Büro amirliğine düşüyor onlarda sisteme giriş yapan birime yazı yazıp adlı soruşturma evraklarını istiyorlar yani standart bir idari sorusturma geçireceksin

tantanakan
Aday Memur
06 Aralık 2025 19:04
ben emekliyim 7 yıldır

tantanakan
Aday Memur
06 Aralık 2025 19:05
emekliler için demi
veba1982
Genel Müdür
06 Aralık 2025 19:20
aktif olarak görevde bulunan kolluk personeli için geçerli
adanax343
Aday Memur
06 Aralık 2025 20:44
dayı emekliysen uyarı cezası falan almazsın korkma emekli olmuşsun hala korkuyorsunu bi bitmediniz la. Adam emekli olmuş hala idari soruşturma derdinde
antepli-pol
Genel Müdür
06 Aralık 2025 20:55

O, seni bitirmeden ben bitmem diyor. Bellimi olur teşkilatın elinden gelse emekli polisleri bile atar. Emeklilikten.

tantanakan
Aday Memur
06 Aralık 2025 21:34
kınama verirlerse oda var.yada aylıktan keserler
Srkan112
Şef
06 Aralık 2025 22:00
Ne aylıktan kesmesi ne kınaması abicim. Sen devlet memuru değilsin ceza alamazsın artık
tantanakan
Aday Memur
06 Aralık 2025 22:27
serkancım ben Arkadaşa kinaye yaptım.
tantanakan
Aday Memur
06 Aralık 2025 22:38
kıymetli kardeşim benim yazdığım kelimelerde korku emaresi olacak bir sözcük bulunmuyor.. yaşadığım bu durum bana absürt geldiği için başka bu durumu ya aşayan varmı diye sordum .ben gaya tebessüm ettim çünki biran tekrar göreve dönmüş gibi bir hisse kapıldım . yoksa beni asacak değiller
Joplu Çoban
Şef
06 Aralık 2025 22:52
Bence mahşeri soruşturmaya hazırlık vakti dayıcım.Bu dünyanın hükmünü geçmişsin artık..

milenyumpolice
Daire Başkanı
07 Aralık 2025 01:26
Tüm yeni arkadaşları tenzih ediyorum ama bazı klavye bebeleri neden sadece burada ötüyor, dayı mayı, bir bitmediniz, korkak vesaire yüzümüze karşı gıkı çıkamayan laleler burda aslan kesiliyor

Klav.ye
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 15:17

son 20-25 yıldır teşkilatın kalitesi öyle bir hızla düşüyor ki, bunun asıl etkilerini 10 yıl sonra görecek millet. daha emekli olmayan eski polisler var. aylarca 12-12 çalışan, polisliği yaparken kendi iş yerinin işini yapar gibi sahiplenen, kendini yıpratan ama kurumu yıpratmayan, mesai bitince değil iş bitince evine giden eski memurların bir kısmı henüz emekli olmadı. onlarda emekli olsunda bak sen kurumun haline.

Klav.ye
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 15:27

emekli polis için kolluk gözetim soruşturma yazısı göndermemesi lazım... ama o büroda çalışan arkadaşın bilgisizliğinden ihmalinden falan olabilir. Kolluk gözetim işlemleri bürosun , bir tahkikat evrakında şüpheli sıfatı ile adı geçen polis ve jandarma içindir. aktif görevdeki memur için.. mesela , bir yaralamalı veya ölümlü trafik kazasına karıştınız, polis merkezinde şüpheli olarak ifadeniz alındı. olayın vukuatı il emniyete çekildi. anında kolluk gözetimin sistemine düşüyor. kolluk gözetim bürosu şüpheli olarak ifade veren polis yada jandarmanın çalıştığı il-birine yazı yazıyor. falanca personeliniz hakkında falanca olay nedenişle şüpheli sıfatıyla işlem yapılmıştır. olayı disiplin yönünden gerekli araştırma yada soruşturmayı yapıp biza bilgi verin diye... personelin görv yaptığı il yada ilçe de bir muhakkik tayin eder, ceza verilecek bir durum varsa disiplin soruşturması açılır , yoksa araştırma yapılıp ceza verlecek bir durum yoktur diye dosyayı kapatır. sonucundanda kolluk gözetim işlemleri bürosuna bir yazı ile bilgi verilir. araştırmayı yaptık şunu yaptık bunu yaptık diye.. olay bunrdan ibaret..

tantanakan
Aday Memur
07 Aralık 2025 15:59
Teşekkür ederim meslektaşım sağolasın
memuraday-y
Şube Müdürü
08 Aralık 2025 00:06

Sizce ileride durumlar çok mu kötü olur acaba ?

