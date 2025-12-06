Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
3+1 kadroya geçişte istenen belgeler


06 Aralık 2025 18:59
3+1 kadroya geçişte istenen belgeler

sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeli personel olan birisi yılını doldurduğunda kadroya geçişte hangi belgeler isteniyor? bildiğim kadarıyla mal bildirimi ve heyet raporu, daha önce geçen varsa yardımcı olursa sevinirim

