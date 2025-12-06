LGS - diploma notu adaletsizliği

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
06 Aralık 2025 23:20
Sayın yetkililer,

Merhaba. Ben bir lgs öğrencisi babasıyım.Şu anda lgs yi kazanabilmesi için öğrenciler 430 ların üzerinde puan almaları gerekiyor.Kalan öğrenciler mecburen diploma notuyla yerleşmek zorunda kalıyor. Yani Türkiyede 300 ile 430 puanlar aralığında nitelikli lise yok.Kalan liseler de diploma notuna göre tekrar sıralanıyor.Esas sorun burda başlıyor.8.sınıfta özel okula maddi durumu yeten öğrenciler bu okullarda notlarını şişiretek haketmedikleri Anadolu liselerine yerleşiyorlar.Burada müthiş bir adaletsizlik ve haksızlik başlıyor.Yani lgs de 420 alan öğrenci diploma notu daha düşük olduğu için lgs de 300 bile alamamış öğrencinin girdiği okula yerleşemiyor.Sizden talebim Tüm öğrencilerin 8. sınıfta lgs ye girme zorunluluğunun getirilmesi ,tıpkı osym gibi.Böylece tüm liselerin nitelikli veya niteliksiz bir lgs yerleştirme puanı oluşması.Lise yerleştirme sistemindeki ikiliğin ve adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını talep ediyorum.

Saygılar.


06 Aralık 2025 23:46

Sayın hocalarım. Ben lisede Fizik öğretmeni ve 8.sınıf öğrenci babasıyım.Desteğinizi bekliyorum.

