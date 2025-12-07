Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Soruşturma sürecinde rapor almak


07 Aralık 2025 00:24
Soruşturma sürecinde rapor almak

Sayın abilerim kardeşlerim, Adlı boyutu olmayan idari bir soruşturma geçiriyorum , ilk ifademi mufettise vereli 4 ay oldu , yazılı savunmaya henüz cagrilmadim , aldığım duyum ihraç talepli dosya hazırlandığı , 2 yıllık zaman aşımına 70 gün kaldı bu süreçte amaliyat+doktor raporu alma durumum var , bu şekilde zaman asimindanda yararlanmak istiyorum , sizce mantiklimi , tecrübe sahibi arkadaşların yorumunu bekliyorum , teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?geriye dönük haklarda faiz durumuHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?

Sözlük

Bugün olanlar 3 We Are Clean 3 maş faslysi 1 Deprem 1 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 2 Özür dilemek 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Fıstıklı pizza 2

Son Haberler

Mal Beyanında Bulunmayan Memurlara Doğrudan Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?Bolluk sona erdi: Hamsi fiyatı üçe katlandıFenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıpDünya Kupası'ndaki maç programımız belli olduTFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım