KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

DHMİ AİM için uğraşılır mı ?


07 Aralık 2025 02:15
DHMİ AİM için uğraşılır mı ?

yaş şartı gelir diye endişeliyim. açıkçası bölüm şartı da gelebilir. gerçi ben daha lisans mezunu değilim, okuyorum ama 2 yıla onu hallederim. (26 yaşındayım)

sanırım devamlı alım olan bir bölüm değil, hatta hiç alım olmayacak gibi şeyler de duydum. sizce 3 yıl sonra durum nasıl olur ?

KPSS den 100 puan ve yds 70+ puan istiyor. bunları halletmek benim için sorun değil ama alım olmazsa boşa da uğraşmak istemem.

özelden mesaj da atabilirsiniz buraya yazmak istemezseniz.

Çok Yazılan Konular

Özel mi kamu mu?Deneyimsiz mühendis sorun olur mu?657'den KİT'e geçmek657 den 399'a geçişBOTAŞ 10-14 kasım personel alımıZiraat mühendisleri platformu (ana konu)

Sözlük

25 kilo altın 50 kilo gümüş çalan memur 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 maş faslysi 1 Özür dilemek 1 We Are Clean 3 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Fıstıklı pizza 2 Deprem 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Mal Beyanında Bulunmayan Memurlara Doğrudan Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?Bolluk sona erdi: Hamsi fiyatı üçe katlandıFenerbahçe'den zirve yarışında kritik kayıpDünya Kupası'ndaki maç programımız belli olduTFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım