DHMİ AİM için uğraşılır mı ?

yaş şartı gelir diye endişeliyim. açıkçası bölüm şartı da gelebilir. gerçi ben daha lisans mezunu değilim, okuyorum ama 2 yıla onu hallederim. (26 yaşındayım)

sanırım devamlı alım olan bir bölüm değil, hatta hiç alım olmayacak gibi şeyler de duydum. sizce 3 yıl sonra durum nasıl olur ?

KPSS den 100 puan ve yds 70+ puan istiyor. bunları halletmek benim için sorun değil ama alım olmazsa boşa da uğraşmak istemem.

özelden mesaj da atabilirsiniz buraya yazmak istemezseniz.