Atama hakkında

07 Aralık 2025 10:32
Maraşta görev yapıyorum 2 buçuk sene oldu geldiğimde 2.bölgeydi şimdi 1.bölge oldu yeni yönetmelikle. şuan iki doğumda bitti benim 5 senede urfada çalıştığımdan.

Sorum şu : 2026 da tercih verip batıya gitmezsem buranın görev süresi olan 4 seneyi doldurmak zorunda mıyım yoksa her sene ipkayla mı kalacağım maraşta

benim için çok önemli çünkü 4 sene öecbur kalacaksam 11-15 yıllık polisler grubunda en düşükte olacağım

07 Aralık 2025 12:09
her sene ipka ile kalırsın.2.sarka gelenlere maraş 2 yıl.normalde 2.sarkı geçen sene bitirmissin 1.yil ipka ile uzatmissin.
