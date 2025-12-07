Atama hakkında

Maraşta görev yapıyorum 2 buçuk sene oldu geldiğimde 2.bölgeydi şimdi 1.bölge oldu yeni yönetmelikle. şuan iki doğumda bitti benim 5 senede urfada çalıştığımdan.

Sorum şu : 2026 da tercih verip batıya gitmezsem buranın görev süresi olan 4 seneyi doldurmak zorunda mıyım yoksa her sene ipkayla mı kalacağım maraşta

benim için çok önemli çünkü 4 sene öecbur kalacaksam 11-15 yıllık polisler grubunda en düşükte olacağım

bilenler cevap yazabilir mi ?