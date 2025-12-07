Yardımınıza ihtiyacım var

Gündem \ Motorlu Araçlar
merhaba fiat punto aracim ruhsatta 2012 model 1.2 motor 1242 cc olarak ruhsatta gorunuyor. Ancak 4 ozel fiat ustasına gösterdim. Hepsi aracin 1.4 motor diyor. Muhtemelen fabrika çıkışında 1.2 olarak işlemişler ve kimse bunu fark etmemiş. Hatta motoru değiştirmişler mi diye sordum hayır fabrika çıkışlı diyorlar Nasıl bir yol izleyeyim.

