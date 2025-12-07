Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
07 Aralık 2025 13:36
Kamu Uzmanlığında Tek Çatı Devrimi: Unvan Enflasyonuna Son!

Kamu yönetimindeki çok başlı uzmanlık kadroları ve yapısal karmaşa, etkinliği düşürmekte ve gereksiz bürokrasi yaratmaktadır. Kariyer Uzmanlık sisteminin çeşitliliği ve üst kurulların varlığı, sadece unvan enflasyonuna yol açmakla kalmayıp, benzer işleri yapan personel arasında kariyer ve özlük hakları eşitsizliğini derinleştirmektedir. Merkez Kariyer Uzmanlıklarının ve birçok üst kurulun tasfiye edilerek, tüm kamu uzmanlık kadrolarının tek bir ortak çatı altında, 'Kamu Uzmanı' gibi sade bir unvanla birleştirilmesi elzemdir. Bu radikal sadeleşme, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, uzmanlıklar arası koordinasyonu artırmayı ve liyakat temelli, eşit bir kariyer yapısının tesis edilmesini sağlayacaktır. Türkiye'nin kamu personel sisteminde şeffaflık, verimlilik ve adalet için bu köklü değişime ihtiyacı var.


mauro camoranesi
Şef
07 Aralık 2025 14:07
Fazla tevazu, vasattan nasihat dinletir. Başka bir arzun var mı paşam? Bizim sayemizde zam geçmedi diye ortalığı yangın yerine çeviren taşra kadrolarının kendinde bulduğu cesarete bakar mısın? Utanmadan bir de üst kurulları tasfiye ediyor. Tüm derdiniz hak etmediğiniz özlük haklarına çökmek. Size bu imkanı verdirmeyeceğiz.

Bekicet
Aday Memur
07 Aralık 2025 14:07
Ya bi yuruyun gidin ya.. Dusun artik yakamizdan

Hunzah
Memur
07 Aralık 2025 14:17

Ağır saçmalamışsın taşra şefmüdüryöneticim.


Karizmaunl
Genel Müdür
07 Aralık 2025 14:52

Ben yönetici kadrosunda bulunuyorum, taşra uzmanı değilim.. Bu reform çağrısı, vasattan nasihat dinleme korkusuyla değil, kamu yönetiminin maliyetini ve verimsizliğini bizzat gören bir yöneticinin zorunlu gördüğü bir sadeleşme teklifidir.

Mevcut unvan enflasyonu, sadece bürokratik karmaşa yaratmakla kalmıyor, kurum içi koordinasyonu zorlaştırıyor ve haksız özlük hakkı farklılıklarını besleyerek çalışma barışını bozuyor. Üst kurulların ve merkez uzmanlıkların tasfiyesi, hak etmediğimiz özlük haklarına çökmek değil; kaynakları asıl hizmete yönlendirmek, hiyerarşik ayrıcalıkları değil, liyakat ve performansı temel alan yepyeni bir kariyer yapısı kurmaktır.

Türkiye'nin taşra kadrolarını küçümseyen bu 'merkezci' zihniyet yerine, tüm yetenekleri eşit bir çatı altında birleştiren, daha güçlü, adil ve rekabetçi bir kamu yönetimi oluşturmak zorundayız.

mauro camoranesi, 2 saat önce
