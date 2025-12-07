Kamu Uzmanlığında Tek Çatı Devrimi: Unvan Enflasyonuna Son!

Fazla tevazu, vasattan nasihat dinletir. Başka bir arzun var mı paşam? Bizim sayemizde zam geçmedi diye ortalığı yangın yerine çeviren taşra kadrolarının kendinde bulduğu cesarete bakar mısın? Utanmadan bir de üst kurulları tasfiye ediyor. Tüm derdiniz hak etmediğiniz özlük haklarına çökmek. Size bu imkanı verdirmeyeceğiz.

