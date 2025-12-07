Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Belediye de memur olan biri sosyal hizmet uzmanı yada sosyal çalışmacı ünvan değişikliği yapabilir m


07 Aralık 2025 13:59
Belediye de memur olan biri sosyal hizmet uzmanı yada sosyal çalışmacı ünvan değişikliği yapabilir m

Belediye de mumurum Atatürk üniversitesi uzaktan eğitim le sosyal hizmetler lisans mezunuyum ünvan değişikliği sınavına girebilir miyiyim. Bana giremezsin sağlık bilimleri fakültesinden mezun olman gerekiyor dediler araştırdım ama net bilgiye ulaşamadım bilenler yazabilir mi

