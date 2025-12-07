Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Eğitim tayini danıştay yürütme durdurma ibaresi


07 Aralık 2025 16:14
Eğitim tayini danıştay yürütme durdurma ibaresi

Arkadaşlar bu bilgi doğrumu bilen var mı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Hakkında Önemli Bilgilendirme

Değerli meslektaşlarımız,

Son dönemde Danıştay İkinci Dairesinin 27/05/2025 tarihli ve E:2024/5195 sayılı yürütmeyi durdurma kararı üzerine yönetmelik maddesinde uygulamada bazı tereddütler yaşanmıştı.

Yaptığım görüşmelerde, Sağlık Bakanlığı tarafından söz konusu Danıştay kararının uygulamadan kaldırıldığı ve yeniden eski uygulamanın geçerli olduğu bilgisi tarafıma iletilmiştir.

🔹 Normal şartlarda, Danıştay?ın yürütmeyi durdurma kararları aksi düzenlenmedikçe geçerliliğini korur.

🔹 Ancak Bakanlık ile dün gece yaptığım görüşmeler sonrasında dava yolunun kapalı olduğu ve ilgili maddede eski düzenlemenin uygulanmaya devam edeceği açıkça belirtilmiştir.

Bu nedenle atama ve yer değiştirme süreçlerinde mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. İş ve işlemler, Bakanlığın bildirdiği şekilde eski yönetmelik düzenine göre yürütülecektir.

