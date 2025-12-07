Takipsizlik ve İdare Mahkemesi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
07 Aralık 2025
Disiplin soruşturmasının adli soruşturmadan kaynaklandığı durumlarda yani adli soruşturma ve disiplin soruşturma konusunun aynı suç konusu olduğu konularda idare mahkemesi kararları nasıl oluyor ben adli olaydan takipsizlik kyok aldım soyut iddia sebebiyle ama disiplin soruşturmasından meslekten ihraç aldım şimdi dava sürecinde idare mahkemesi bu kyok kararını baz alır mı çünkü kovuşturma aşamasına bile gitmedi ve adli bir konu buradan çıkan takipsizlik kararını göz önünde bulundurur mu suç konusu fetö değil hırsızlık rüşvet taciz vs. değil


Dnzzhan
Aday Memur
07 Aralık 2025

Ne peki arkadaşım? Merak ettim gerçekten.

