Çalışma düzeni hk.

Herkese iyi çalışmalar.

Şu anda fabrikada 3 vardiyalı sistem ile çalışan, 24 yaşında bir kardeşiniz/arkadaşınızım. Benim gibi çalışan veya çalışmayan arkadaşların hem çalışıp hem de kpss'ye hazırlanma işini nasıl yürüttüklerini merak ediyorum.

Nasıl bir program izliyorsunuz, oturmuş bir sisteminiz var mı?

Ben genellikle soru çözümü yapıp Anki ve çeşitli uygulamalar ile konular hakkındaki bilgimi pekiştiriyorum. Haftada genelde 2 farklı derse çalışıyorum.