07 Aralık 2025 17:27
Merkez Kariyer Uzman ünvanının değiştirilmesi

Değerli Merkez Kariyer Uzman Meslektaşlarım,

Malumunuz olduğu üzere Başbakanlık kapandıktan sonra Cumhurbaşkanlığına geçen kariyer uzmanlar "Raportör" adı altında (özlük hakları da iyileştirilerek) bir ünvanda toplandı.

Merkez-Taşra kargaşasının/sürtüşmesinin ortadan kalkması için mevzuatta yer alan Kariyer Uzman ünvanının Raportör olarak güncellenmesinin faydalı olacağını düşünüyor ve öneriyorum.

Lütfen muhataplar değerlendirmelerini sunabilir mi?

