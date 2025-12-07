Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Toplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?


07 Aralık 2025 17:53
Toplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?

Memurlar net maaş bölümünde diğer personellere son toplu sözleşmede verilen +10 GİH puanı eklenmesine rağmen zabıt katiplerine hiçbir suretle ekleme yapılmamış. özel hizmet, ek tazminat ve il tazminatı halen daha aynı gözüküyor. Aralık 2025 maaşında da aynı, şubat 2026 maaşında da aynı ama VHKİ maaşlarına baktığımda onlara tazminat oranı +10 artmış. katiplere 2021 yılında +7 verilmişti, o yüzden sadece +3 puan eklenecekti, il tazminat oranı 5 olanlar da 10 puana yükseltilip +5 de oradan gelecekti. Yanlış mı biliyorum? editör arkadaşlar öğrenip cevap verebilir mi? ya da bu kazanım katiplere verilmeyecek mi?

+8 puan kazanım demek 1000 TL artışa denk geliyor.


yatıksekiz
Şef
07 Aralık 2025 20:31

Bu konuyla ilgili hiç bir fikrim yok, başlık güncel kalsın diye yorum yapıyorum, bilen arkadaşlar yardımcı olursa biz de olayı anlamış oluruz.

